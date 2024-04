Il calcio italiano vola | quinto posto Champions ormai a un passo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Continua la rincorsa alper le italiane, mai come ora vicine al raggiungimento dell’obiettivo di poter qualificare la quinta classificata della Serie A alla prossima edizione del massimo torneo continentale per club. A pesare, dopo la serata di ieri, la vittoria dell’Atalanta, che ha trionfato ad Anfield Road contro il Liverpool, schiantato L'articolo proviene da Il Difforme.

Il giovane calcio italiano d’esportazione non sorride più. Dopo due splendidi avvii nei rispettivi campionati, adesso Francesco Farioli e Roberto De Zerbi fanno i conti con la crisi nera delle loro ... (sportface)

Bremer, col Toro l'ultimo derby La promessa della Juve di liberarlo e la corte dello United - Portato in Italia dai granata, con cui è diventato il miglior difensore della Serie A, nel rinnovo con la Juve ha inserito una clausola d'uscita per il 2025 ma con l'impegno a farlo partire anche prim ...gazzetta

Sampdoria, svelato il nuovo sponsor di maglia: è Rendimax - Non si è ancora conclusa la cessione delle ultime quote della Sampdoria da Massimo Ferrero, ex-patron, a Matteo Manfredi, nuovo proprietario, ma per il club blucerchiato.calciomercato

Cagliari, Ranieri: "Coi probabili nuovi campioni d’Italia non voglio passare dalle stelle alle stalle" - Il tecnico dei rossoblù a due giorni dalla sfida di San Siro contro l'Inter: "Loro sono una macchina perfetta, noi giocheremo senza pa ...sportmediaset.mediaset