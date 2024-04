Il bello del giovedì sera 2024 vol 11

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Conosci la tua squadra del: Olympiakos La storia dell’Olympiakos è indissolubilmente legata al mare. Fu Notis Kamperos, ufficiale della marina militare, a proporre il nome Olympiakos. Fu un armatore, Miltiadis Marinakis, tra gli altri, a rilevare il club nel 1979. È un armatore, suo figlio, Evangelos Marinakis, a controllare il club oggi. La famiglia di Miltiadis possiede una delle più grandi fonderie del paese, celebre per forgiare le campane per le chiese cretesi. Nel 1970 compra la sua prima nave e crea una compagnia di navigazione, che verrà poi ereditata dall’attuale presidente dell’Olympiakos, Evangelos, che la rende una delle compagnie navali più grandi al mondo. La sua flotta mercantile conta 120 navi per un totale (approssimativo) di 12,5 tonnellate. Dopo aver comprato tutte le navi, Marinakis si è comprato tutti i ...