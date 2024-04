Il 10 aprile è uscito in digitale “Revoluzione” secondo disco da solista di Paolo Miano

È andata in onda ieri sera in prima sera ta su Canale 5 la prima puntata de L’ Isola dei Famosi 2024, reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio Luxuria due nuovi opinionisti: ... (superguidatv)

È andata in onda ieri sera in prima sera ta su Canale 5 la prima puntata de L’ Isola dei Famosi 2024, reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio Luxuria due nuovi opinionisti: ... (superguidatv)

(CR) Torna il “BioBlitz” nel Parco del Po e del Morbasco - Le uscite saranno organizzate dal 29 aprile al 6 giugno 2024. Promosso da Regione Lombardia, all'interno delle iniziative del circuito di Area Parchi, il BioBlitz è un’occasione per esploratori, ...welfarenetwork

Amici 23, Sarah ignorata e in crisi nel daytime, fan: 'Ci preparano alla sua uscita' - Il daytime di Amici andato in onda il 12 aprile è stato dedicato alle due allieve che sono finite al ballottaggio nella quarta puntata del serale, ma in particolare a Sarah. Il pubblico di Canale 5 ha ...it.blastingnews

"Song for Amy", la canzone di Nick Cave dedicata ad Amy Winehouse - Oltre ai brani strumentali e a "Song for Amy" di Cave ed Ellis, "Back to black: songs from the original motion picture" include anche brani tratti dal repertorio della stessa Amy Winehouse, insieme a ...rockol