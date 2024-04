Idf | ' siamo pronti in ogni momento ad ogni scenario'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) "fortemente preparati in attacco e difesa contro qualsiasi minaccia.in guerra e da circa sei mesia un elevato livello di preparazione". Lo ha ribadito il capo di stato maggiore dell'esercito Herzi Halevi che ha compito una valutazione della situazione in atto. "L'Idf - ha aggiunto - continua a monitorare da vicino ciò che sta accadendo in Iran e nei vari ambiti, preparandosi costantemente ad affrontare le minacce esistenti e potenziali in coordinamento con l'esercito degli Stati Uniti. Le nostre forze sono preparate e pronte ine di fronte a qualsiasi".