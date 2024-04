I vincitori del Concorso Internazionale “Città di Baronissi”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Museo Frac e la Sala S Francesco del Convento della SS Trinità disono stati trasformati in un vero e proprio palcoscenico globale durante il recentedi. Dall’8 all’11 aprile, musicisti provenienti da ogni angolo del mondo hanno affollato le sale, dando vita a quattro giorni di straordinarie esibizioni musicali. La manifestazione è stata un trionfo di gioia, energia e abilità artistica, con centinaia di talenti che hanno dimostrato il loro valore sul palco. L’atmosfera generale, carica di emozioni, ha catturato l’attenzione di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di partecipare a questo evento unico. I talenti provenienti dall’Italia hanno condiviso il palco con musicisti provenienti da paesi lontani come Turchia, Cina, Giappone e ...

