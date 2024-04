I tre motivi per cui è così difficile fallire bene

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 aprile 2024)per tre: avversione, confusione e paura. L’avversione ha a che fare con la nostra risposta emotiva istintiva al fallimento. La confusione emerge quando non abbiamo a disposizione un modello semplice e pratico con cui distinguere i vari tipi di fallimento. La paura insorge per effetto dello stigma sociale del fallimento. L’insuccesso non è mai divertente, e questo è particolarmente vero negli ospedali, dove si decidono la vita e la morte. Ma anche i nostri fallimenti ordinari (i nostri errori, le cose di poco conto in cui sbagliamo, le piccole sconfitte quando speravamo nella vittoria) possono essere sorprendentemente dolorosi e difficili da accettare. Inciampiamo sul marciapiede; un nostro commento in una riunione cade nel vuoto; siamo gli ultimi ad essere scelti per la partita di ...