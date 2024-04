I tre figli piccoli del famoso calciatore coinvolti in un incidente stradale | come stanno

uccisi in un raid israeliano a Gaza tre dei figli del leader di Hamas Ismail Haniyeh . Lo ha confermato lui stesso in un'intervista ad al Jazeera. I tre si chiamavano Hazem, Amir e Mohammad.... (ilmattino)

Tre dei quattro figli di Harry Kane sono rimasti feriti in un incidente stradale in Germania lo scorso lunedì. Mentre il giocatore del Bayern Monaco era in viaggio per Londra per l’andata degli ... (open.online)

Più di mezzo milione di indennizzo per ingiusta detenzione sono stati chiesti da Jonella Ligresti (nella foto), per aver trascorso, tra il luglio 2013 e il luglio 2014, quattro mesi in carcere e otto ... (quotidiano)

Madonna della Rivelazione, così il progetto di assassinio del Papa si è trasformato in santuario - Il 12 aprile 1947, vigilia della Domenica in albis, il violento settario Bruno Cornacchiola si trovava alle Tre Fontane in Roma per far giocare a pallone i figli e scrivere una relazione contro il ...famigliacristiana

William allo stadio con George e al pub con la suocera: il principe cerca la "normalità" mentre Kate si sta curando - Un serata padre e figlio allo stadio. Il principe William sta cercando di fare trascorrere delle vacanze il più serene possibili ai suoi figli, nonostante le condizioni di Kate ...ilmattino

Iran, l’attacco è imminente. Netanyahu pronto al pugno duro e gli Usa temono l’escalation - Mentre da Washington, Biden sta cercando in ogni modo di far sì che l’Iran abbassi la tensione o si convinca a colpire in modo da non provocare un’escalation regionale che rischia di diventare incontr ...ilriformista