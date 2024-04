I tifosi non ci stanno | manifesti a Napoli | duro attacco a De Laurentiis e ai calciatori

(Di venerdì 12 aprile 2024) La contestazione silenziosa delle curve diprosegue:a Dee squadra questa notte in città. Le curve si erano già espresse nei giorni antecedenti alla partita poi vinta a Monza. Il settore ospiti dell’U – Power Stadium è stato infatti come di consuetudine gremito da una miriade di supporters partenopei,incondizionatamente innamorati della propria maglia. Una presenza che però era stata affiancata da un comunicatoed annessa contestazione, in cui ribadendo il rispetto per l’impresa scudetto avvenuta solamente un anno fa, quest’ultimi prendevano in maniera netta posizione in merito ai risultati della attuale annata, chiaramente al di sotto di ogni aspettativa. Contestazione: messaggio chiaro delle curve nei confronti di ...

Mancini: Felicità immensa per questi gol, ma questo è stato solo il primo round - Mancini: Felicità immensa per questi gol, ma questo è stato solo il primo round - A.S. Roma - La Roma ha espugnato San Siro, vincendo 1-0 contro il Milan , nella gara di andata dei quarti di... - Mari ...marione

Il portoghese è stato fischiato da gran parte dei tifosi al momento del cambio, ma la Sud gli ha dedicato un coro - Il portoghese è stato fischiato da gran parte dei tifosi al momento del cambio, ma la Sud gli ha dedicato un coro ...gazzetta

Gasperini, risultato storico, l'altra volta non è stato così - (ANSA) - ROMA, 11 APR - 'Grazie dei complimenti, in effetti è un risultato storico, per noi, per i tifosi che sono venuti fino a qui, per la ...sport.tiscali