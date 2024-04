I tifosi del Napoli attaccano De Laurentiis | città piena di manifesti | “solo buffonate!”

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Eri simpatico quando scappavi in motorino ma adesso ti è scappato di mano il tuo filmino“. Inizia così un manifesto deidel, firmato da Curva A e Curva B dello stadio Maradona, che ironizza e attacca il presidente del club azzurro Aurelio Deprendendo spunto anche dal film sullo scudetto nelle sale dal 4 maggio prossimo. Il manifesto Il manifesto è apparso stanotte in tutta la: “dopo un anno sì da incorniciare e dal quale ripartire, il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell’estate osserva e ascolta solamente pagliacciate, nessuna programmazione,! Ilè tuo, si sa, ma non dimenticare che rappresenta unache con tutti i suoi problemi ha sempre ...

Ultima di campionato per l'Atlante Grosseto. Ai tifosi biglietti omaggio per la gara del Grosseto - L’Atlante Grosseto richiama a raccolta i propri tifosi; a tutti i presenti il presidente Iacopo Tonelli offre un biglietto omaggio per la partita dell'Us Grosseto di domenica con il Real Querceta in c ...maremmanews

La Stampa: "'Ora non ha più difetti'": la lode dei suoi tecnici a Buongiorno" - Il percorso è stato lungo, ma il canterano può dire di avercela fatta del tutto. "'Era un po' grezzo, ora non ha difetti'. La lode degli allenatori nelle giovanili" titola La Stampa in edicola.torinogranata

VIDEO - Ancora una volta Mancio: il gol di testa col Milan e l'inchino ai tifosi - Dopo il derby di sabato il numero 23 regala ancora una vittoria alla Roma: l'andata dei quarti di Europa League termina 1-0 grazie alla zuccata del difensore ...ilromanista.eu