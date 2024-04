I tifosi del Liverpool furiosi con Nunez dopo la sconfitta con l’Atalanta | “Sembra uno scherzo”

Follia al termine della finale di Supercoppa saudita: Abderrazak Hamdallah aggredito da un tifoso che lo prende a scudisciate per aver risposto alle provocazioni e alle offese .Continua a leggere (fanpage)

Liverpool (Inghilterra). C’è chi ha viaggiato direttamente su Liverpool, chi invece si appoggia dalla vicina Manchester, chi ha preferito optare per il giro largo da altri aeroporti della Gran ... (bergamonews)

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia parla ai canali della Lega Serie A: “Mi manca casa mia ogni giorno, ma ora sento che casa mia è in Italia e soprattutto in questa città, in cui si vive ... (sportface)