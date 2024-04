I social creano dipendenza tra i giovani? Sì | ma i veri colpevoli sono i genitori

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Lo scorso 25 marzo lo Stato della Florida ha emanato una legge che vieta ai minori di 14 anni l’accesso aimedia e impone il consenso deiper chi ha tra i 14 e i 16 anni. Restrizioni simili erano già state varate l’anno scorso da Utah, Arkansas, Louisiana, Ohio e Texas. A febbraio il sindaco di New York Eric Adams ha annunciato che farà causa a Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, accusandoli di «mettere a rischio la salute mentale dei» sulla scia di un contenzioso avviato recentemente da trenta Stati americani con in testa California e Colorado. In effetti, negli ultimi annistati pubblicati diversi studi sugli adolescenti che mettono in relazione l’utilizzo deimedia con problemi di natura psichica. Negli Usa un’indagine commissionata dal Surgeon general, la ...