I pronostici di venerdì 12 aprile | Serie A | B | Liga | Bundesliga e Ligue 1

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 aprile 2024) Idi12: serata di anticipi inA, B,, Bundes1, in campo anche altri campionati minori. La trentaduesima giornata diA inizia con la sfida tra Lazio e Salernitana: la squadra di Tudor ha subito l’occasione di dimenticare il derby e incamerare tre punti importante nella corsa per un posto nelle prossime competizioni europee, anche se la Champions League appare ormai una chimera. La Salernitana nonostante i numerosi cambi di allenatore non è riuscita a dare una svolta alla stagione e aspetta ormai solo la condanna dell’aritmetica alla retrocessione. L’allenatore della Lazio Igor Tudor (LaPresse) – IlVeggente.itInB il Catanzaro ha le carte in regola per fare punti al Braglia ...