I primi brindisi col club Lamone

(Di venerdì 12 aprile 2024) Doveva essere una cena, è stata una festa. La prima festa del Cesena Calcio neopromosso in serie B, dopo la gioia sul campo dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi e ’l’irruzione’ in Comune nelle ore successive, si è svolta mercoledì sera in mezzo agli oltre 500 partecipanti (Dario Hubner compreso) che sotto l’egida delTraversara, affiliato al Centro Coordinamentobianconero, hanno abbracciato una delegazione del Cavalluccio. "Tutti - hanno raccontato gli organizzatori - hanno dimostrato una grandissima disponibilità nei confronti di noi tifosi, senza sottrarsi a foto e autografi, ma soprattutto cimentandosi insieme alle ragazze della Fulgor Bagnacavallo in una canzone dialettale scritta da Vittorio Bonetti e dedicata alla forza dei romagnoli dopo l’alluvione. Alla serata ha partecipato anche Luca Chiarini, un amico a noi ...