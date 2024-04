I favoriti dell’Amstel Gold Race 2024 | la griglia | contro super Van der Poel c' è anche un po' d' Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dai sassi all’asfalto cambia lo scenario, non il prestigio. Tocca all’Amstel aprire il trittico delle Ardenne, che la settimana prossima mette in agenda Freccia e Liegi. Primo a vincerle tutte e tre nello stesso anno il povero Rebellin, poi eguagliato dal belga Gilbert. Più giovane rispetto alle classiche monumento, la corsa della birra in quasi sessant’anni si è assestata a ridosso delle sorelle più nobili: ne ha la lunghezza (253,6 i chilometri) e pure la durezza, con 33 brevi muri da scalare, magari non iconici come quelli di Fiandre e Liegi, ma pur sempre in grado di lasciare i segni sulle gambe. Si va da Maastricht a Valkenburg fra stradine strette e incognite meteo (il vento, soprattutto), con una seconda parte più severa della prima: lì si addensano gli strappi, su tutti nel finale il popolare Cauberg, coloratissimo di appassionati olandesi che attendono la corsa ai piedi della ...