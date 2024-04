I docenti restano in aula e gli studenti si spostano al cambio dell’ora | da 10 anni il metodo DADA aiuta la concentrazione e stimola la mente

(Di venerdì 12 aprile 2024) Chi si ferma è perduto, ma fa più fatica. Questo è il motto del Modello, un innovativodidattico che rivoluziona l'organizzazione scolastica. Nata a Roma nel 2014, quest'idea ha presto preso piede, contagiando duecento scuole in tutta Italia. L'articolo .

Nel suo primo anno e mezzo da ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è senz’altro riuscito a portare a casa qualche buon risultato. A cominciare dall’accordo per il rinnovo del ... (nicolaporro)

Stipendio scuola di aprile, ci sono le ore eccedenti pagate in ritardo: per diversi docenti in busta paga solo ora con gli arretrati da settembre: ...dell'elenco delle ore assegnate dai presidi ad ogni docente (nelle scuole superiori ai docenti di ... ' Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e ...

Assunzione docenti GPS sostegno prima fascia, approvato emendamento al decreto PNRR. Valditara: 'Il nostro obiettivo è garantire una sempre maggiore ...: "Sul sostegno " ribadisce il Segretario " restano ancora questioni aperte: vanno garantiti docenti specializzati a tutti gli alunni con disabilità. Il costo della stabilizzazione per ogni precario "...