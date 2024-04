Hysaj | la Ferrari va a fuoco con lui e il suocero a bordo | paura per il terzino della Lazio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 – Momenti diper il calciatore, Elseid Gëzim, dopo che la suada 160mila euro ha presomentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare. Adell'auto, oltre il calciatore, altre due persone, tra cui il, ma nessuno è rimasto ferito. I tre sono riusciti a scendere dell'auto dopo avere notato una perdita d'olio e alcune scintille. Il fatto risale a domenica scorsa, a poche ore dal derby con la Roma. Lo stesso calciatore biancoceleste, via social, ha rassicurato sulle sue condizioni. "Sto bene e stanno bene anche le persone che erano con me – ha scritto–. Un difetto dell'auto ha provocato un principio di incendio mentre stavo percorrendo una strada. Mi sono subito ...

Incidente Hysaj, le parole del terzino: «Sto bene. Fatto da denunciare» - Incidente Hysaj, ecco le parole del terzino della Lazio dopo l’incidente con la sua Ferrari. Le condizioni del biancoceleste Nella giornata di domenica Elseid Hysaj è stato vittima di un incidente. La ...calcionews24

A fuoco la Ferrari di Hysaj. Il calciatore, 'sto bene' - Momenti di paura per il calciatore della Lazio, Elseid Gëzim Hysaj, dopo che la sua Ferrari da 160 mila euro ha preso fuoco mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare. (ANSA) ...ansa

Incidente per l’ex Napoli Hysaj, come sta e cosa è accaduto - Elseid Hysaj, ex giocatore del Napoli, ha avuto di recente uno spaventoso incidente mentre era in macchina con il suocero ...forzazzurri