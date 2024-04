Honduras | 34enne denuncia il suo Paese all’Onu per non averle permesso di abortire Era rimasta incinta dopo uno stupro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non si è piegata, anzi ha sfidato il proprio. È la storia di unache ha deciso dire l’, il suo, al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Il motivo? Le hanno proibito diesserea seguito di unocommesso come ritorsione per aver difeso la sua terra. La nazione latinoamericana ha leggi molto severe in tema aborto: è assolutamente vietato anche se la gravidanza è conseguenza di una violenza sessuale. Non solo. Anche se c’è una grave malformazione del feto o se la vita della donnaè in pericolo. Fino a poco tempo fa, inoltre, anche la pillola contraccettiva d’emergenza era vietata. In ...