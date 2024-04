Holstein Kiel-Osnabruck sabato 13 aprile 2024 ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Mentre l’Holstein Kiel è secondo in classifica e lotta per la promozione diretta, l’Hansa Rostock è terzultimo e dunque è coinvolto nella battaglia per non retrocedere. Padroni di casa nettamente ... (infobetting)

Mentre l’Holstein Kiel è secondo in classifica e lotta per la promozione diretta, l’Hansa Rostock è terzultimo e dunque è coinvolto nella battaglia per non retrocedere. Padroni di casa nettamente ... (infobetting)