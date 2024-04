Hockey ghiaccio | Italia | due amichevoli in vista del mondiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo la prima settimana di raduno, la Nazionale disuaffila i pattini indelle dueindelDivisione I Gruppo A di Bolzano. Ad incrociare le stecche con gli azzurri sarà la Francia, che dal canto suo sarà impegnata nelTop Division. Il primo test match è in programma per domani, sabato 13 aprile, alle ore 19:30 a Megeve. Domenica 14 invece, sempre alle ore 19:30, la sfida si sposterà ad Aosta. L’ultima amichevole tra le due formazioni risale al 13 novembre 2022, quando a Budapest, dove l’si impose 4 a 3 dopo i tiri di rigore. L’ultimo precedente stagionale è invece del 18 maggio 2022, ai Mondiali di Helsinki: in quel caso furono i transalpini a spuntarla per 2 a 1 all’overtime, dopo un ...