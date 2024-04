“Ho un annuncio su Beatrice” Ma Greta fa una figuraccia | è successo dopo il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tornare alla vita realeaver vissuto per mesi nella casa delè stato pesante per tutti i geffini.tanti mesi trascorsi intra le quattro mura della casa e sotto l’occhio vigile delle telecamere,Rossetti ha rilasciato un’intervista per spiegare come procede la sua nuova vita. Ovviamente ha parlato di Perla Vatiero, sua ex nemica in amore, con la quale nella casa ha stretto un bel rapporto di amicizia.la storia con Mirko Brunetti, tornato con Perla Vatiro,ha conosciuto il suo attuale fidanzato: Sergio D’Ottavi. “Ci stiamo conoscendo e ci stiamo vivendo tanto. Da quando siamo usciti non ci siamo mai separati. Mi piace il modo in cui mi protegge, in cui si prende cura di me, in cui mi mette al primo posto. Mi è ...