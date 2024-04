“Ho speso 400 dollari dal parrucchiere per diventare bionda Mi ha fatto bruna e mi chiede altri soldi” La protesta della cliente sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quando si va dalnon sempre si esce soddisfatti, anzi la maggior parte delle volte non si è felici del nuovo look, ma non lo si fa notare, infatti l’imbarazzo nell’esprimere insoddisfazione per un servizio poco soddisfacente è molto comune. L’imbarazzo blocca dal dire che il risultato ottenuto non era quello sperato, anche nel caso in cui si spendono quasi 400 euro per una tinta dal. E’ la storia di Eva, che in un suo video TikTok ha spiegato di aver pagato una cifra intorno ai 400pered è uscita dal negozio delcon i capelli più scuri di prima. “Dopo sei ore di trattamento pere aver pagato 400per il servizio, mi sono ritrovata ...