Ho ritrovato il gusto di stare insieme e della libertà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Due dei cinque pazienti coinvolti nel progetto hanno deciso di continuare a collaborare con l’associazione Marinando diventando soci. Tra questi Roberto Bertini ha raccontato la sua esperienza e il motivo che l’ha spinto a proseguire. Bertini, era la prima volta che si avvicinava alla vela? "Sì, non avevo mai fatto nessuna esperienza di questo tipo e anzi sono partito dal disinteresse totale verso la vela che ritenevo una disciplina non realmente sportiva e poco gratificante. Invece mi sono ricreduto: mi ha permesso di ritrovare ildi, ile la sensazione di assaporare il vento e la velocità, un po’ come in moto". Così ha deciso di continuare il percorso, che cosa fa ora? "Grazie a ciò che ho imparato con il corso ora assisto neofiti e ...