(Di venerdì 12 aprile 2024), con l'album Icon, si conferma per laconsecutiva inalla classifica degli album più venduti dellasecondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Cambia invece il resto del podio con l'entrata direttamente al secondo posto del producer visionario multiplatino Mace con l'album Maya, in cui ha riunito 28 voci del panorama musicale italiano, esplorato in tutto il suo spettro di generazioni e generi. Terzo gradino per il nuovo lavoro del gruppo pop-punk La Sad, Odio La Sad (che è primo tra i vinili), dopo l'exploit all'ultimo festival di Sanremo. Un disco che affronta il tema della diversità, della salute mentale, del bullismo. Scivolano di due posizioni Kid Yugi e I nomi del Diavolo (quarto) e Rose Villain, quinta, con Radio Sakura. Segue il rapper Rondodasosa, ...

Tony Effe , con l'album Icon, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Stabile, rispetto a sette ... (quotidiano)

Il rap è ancora in cima alla classifica degli album più venduti, secondo i dati raccolti da Fimi/Gfk. Non mancano però alcune uscite musicali, in Italia, ma anche all’estero. È proprio tra i vinili ... (velvetmag)

Hit parade, Tony Effe in vetta per la quarta settimana - Tony Effe, con l'album Icon, si conferma per la quarta settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Cambia invece il resto ...ansa

‘Un animale selvaggio’ che scala la Hit parade dei libri - Miglior partenza di sempre per Joël Dicker in Italia. Oltre 50mila copie vendute nella prima settimana Migliore partenza di sempre, con più di 50mila copie vendute in Italia solo nella prima settimana ...laregione.ch

I Migliori Anni, Carlo Verdone accolto da un caloroso applauso: "Ecco la mia hit parade" - Durante la prima puntata de I Migliori Anni, in onda su Rai1 sabato 6 aprile e condotta da Carlo Conti, Carlo Verdone è protagonista del momento denominato "3 x 3", uno spazio dove grandi personalità ...today