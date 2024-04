High Protein e dieta chetogenica | il business dei cibi iperproteici | «È una moda che può fare male»

(Di venerdì 12 aprile 2024) I prodotti iper-proteici sono l’ultimadell’alimentazione. A confermarlo è il rapporto dell’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy, che ha individuato 3.212 prodotti ad alto contenuto proteico in vendita nel nostro Paese. Yogurt, latte, succhi di frutta, biscotti, polenta e non solo. Tutti accomunati dalla scritta «» sulla confezione, in genere accompagnata anche da un disegno di un braccio con bicipiti in bella vista. Tra giugno 2022 e giugno 2023, il periodo preso in considerazione dallo studio, il volume di acquisto per tutti questi prodotti è cresciuto del 4,5%, per un giro di affari complessivo di 1,7 miliardi di euro. Dati che confermano un’altra ricerca di mercato. Quella di Gfk Italia Consumer Panel, secondo cui nel 2022 erano 7,4 milioni le famiglie italiana che avevano comprato almeno una volta ...

Protein supplements created serious health issues for me, reveals Snapdeal's Kunal Bahl - NEW DELHI: Kunal Bahl, Co-founder of Snapdeal and early-stage VC firm Titan Capital, on Friday revealed that he once took Protein supplements which created serious health problems for him. Reacting to ...punjabnewsexpress

PFAS exposure from High-seafood diets may be underestimated, finds study - A Dartmouth-led study suggests that people who frequently consume seafood may face an increased risk of exposure to PFAS, the family of ubiquitous and resilient human-made toxins known as "forever ...medicalxpress

Warning Over Toxic 'Forever Chemical' Risk From High Seafood Diets - We're often told to incorporate more fish and seafood into our diets. However, according to new research, eating too much fish may expose us to toxic forever chemicals.newsweek