«Help» sulla sabbia con le foglie di palma | salvi dopo 9 giorni i naufraghi di un atollo deserto in Micronesia

(Di venerdì 12 aprile 2024)grazie alle fronde delle palme, dispostea comporre quattro lettere per essere viste dall’alto. La richiesta è semplice: «». Così tre pescatori sono stati individuati e recuperati in uninessere naufragati sulle spiagge di Pikelot, nello Stato di Yap. I tre marinai erano partiti dal lorodi Polowat il 31 marzo, con l’intenzione di compiere una battuta di pesca intorno all’area di Pikelot. Giunti sul posto però, i tre marinai esperti, di circa 40 anni, sono stati sorpresi dalle onde alte e dal mare mosso, che ha messo in difficoltà la loro imbarcazione danneggiando il motore. Isono riusciti a raggiungere a nuoto le bianche spiagge della piccola Pikelot, un isolotto ...

Scrivono “Help” sulla spiaggia con le foglie di palma: salvi 3 naufraghi in Micronesia - “Help”, tradotto, “aiuto ... nella speranza di essere visti. La scritta sulla sabbia bianca di un atollo della Micronesia è stato notato dalla guardia costiera americana, che ha poi allertato i ...unionesarda

Scrivono 'Help' sulla spiaggia, salvi 3 naufraghi in Micronesia - Help'. Queste quattro lettere disegnate sulla sabbia utilizzando foglie di palma sono state la salvezza per tre marinai che erano rimasti bloccati su un'isola deserta nell'Oceano Pacifico a seguito di ...ansa

Scrivono la parola "Help" sulla spiaggia, salvi tre naufraghi in Micronesia - "Help". Queste quattro lettere disegnate sulla sabbia utilizzando foglie di palma sono state la salvezza per tre marinai che erano rimasti bloccati su un'isola deserta nell'oceano Pacifico a seguito ...tg24.sky