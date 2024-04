Gussoni IlMeteo it | “Torna il caldo Ecco quanto durerà”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Mattia, meteorologo de.it, in esclusiva ai nostri microfoni sul weekend: “Illo farà da padrone. Temperature da inizio giugno”. Dopo una breve tregua che ha portato qualche pioggia soprattutto al Nord, ilanomalo èto in Italia. Ci aspetta un weekend di temperature quasi estive e anche i primi giorni della prossima settimana saranno così. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Mattia, meteorologo de.it. In Italia ci aspetta un weekend di forte– cityrumors.it – foto AnsaMattia, sembra essereto ilanomalo della scorsa settimana. “Un weekend estivo a tutti gli effetti. Sei-otto gradi sopra la media. Oltre al tanto sole che ci sarà, ...

