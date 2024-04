Guerra in Medio Oriente | WSJ | “Israele si prepara ad attacco dell’Iran” | Netanyahu convoca vertice sulla sicurezza

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le notizie in diretta sul conflitto Israele-Hamas, cresce ancora la tensione in: allarme per possibiledell'Iran entro 24-48 ore. Stop ai negoziati con Hamas, divieto per i soldati di espatriare.

Guerra in Medio Oriente , Borrell dopo l’attacco alla Ong Wck: “il cessate il fuoco deve essere attuato immediatamente” L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell , ha ... (361magazine)

Wsj: "Israele si prepara a un attacco dell'Iran in 24-48 ore". Divieto di espatrio per i soldati - Cina: "Gli Usa svolgano un ruolo costruttivo in Medio Oriente" La Cina ... che arriva a più di sei mesi dall'inizio della Guerra a Gaza tra Israele e Hamas palestinese, ma ha sottolineato che "il ...msn

Guerra Israele, l'Iran avverte che colpirà ma eviterà escalation. Hamas non intende proseguire i negoziati - Secondo le fonti, "la leadership di Hamas ha informato i mediatori di non essere interessata ad ulteriori discussioni sull'accordo, finché non ci saranno progressi nelle sue richieste per la fine ...ilmessaggero

"Attacco contro Israele in 24-48 ore". La rivelazione Usa sui piani dell'Iran - Secondo l'intelligence di Washington, l'Iran potrebbe attaccare nelle prossime 24-48 ore. Lo stato ebraico prepara l'eventuale contrattacco qualora la rappreseglia arrivi dall'interno della Repubblica ...ilgiornale