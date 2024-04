(Di venerdì 12 aprile 2024)idrica questa notte in via di: intervenuti sul posto i tecnici Acea e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso il tratto interessato.

Indipendentemente da come andrà, per Mercedes perdere Hamilton , pilota di Formula 1, è davvero un colpo duro da digerire e parte già sconfitta nella stagione 2025 L’annuncio della collaborazione ... (tuttotek)

L’ITALIA NELLA TRAPPOLA DELL’HARD MARKET - Negli ultimi tre anni stiamo assistendo a un restringimento della capacità riassicurativa che ha fatto aumentare i prezzi: per il nostro paese il mercato è molto teso, spiega Pietro Toffanello, ceo di ...insurancereview

"Ti uccido se non paghi i lavori". Accusato di minacce ed estorsione - Nell’appartamento sopra al suo c’era stata una Grossa perdita di acqua dal bagno e una notte era venuto già tutto il cartongesso. Un danno grosso per una palazzina di via Flaminia, a Falconara, dove v ...ilrestodelcarlino

Grossa perdita d’acqua in via di Bravetta: strada chiusa e case senza acqua - Strada allagata e chiusa al traffico in via di Bravetta per una perdita idrica avvenuta nella notte. Sul posto, non appena allertati, sono arrivate le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale ...fanpage