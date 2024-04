Greta spiega perché Perla ha vinto il GF e la spara grossa su Beatrice

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non appena ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello,Rossetti si è trovata in difficoltà, visto che molte gieffine erano vicine aVatiero e vedevano la nuova arrivata con diffidenza.invece è stata tra le poche a tendere da subito la mano alla new entry. La Luzzi ha anche cercato di far avvicinare la Vatiero alla Rossetti già dai primi giorni: “Guarda che non è male questa ragazza, dalle una possibilità. Lei sta parlando bene di te, mettiti anche nei suoi panni“.sull’amicizia con: “Ci sono rimasta male per la sua intervista”. Il rapporto tra la Rossetti e la Luzzi è filato liscio fino a quando la ragazza ha preferito schierarsi con il “gruppo” prendendo le distanze dall’attrice, che ovviamente si è sentita tradita.in una recente ...