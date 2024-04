Gravi condizioni | il virus delle scimmie fa paura | il caso che allarma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024) I tempi del lockdown sono fortunatamente lontani. Lache una nuova epidemia possa costringerci a limitare la nostra libertà, però, è sempre viva. A maggior ragione se si parla di nuovipronti a prendere d'assalto le popolazioni. Dopo l'allarme fatto scattare per il morbillo, che sta rialzando la testa, ora a creare caos e a scatenare timori è la notizia del primoumano diB trasmesso dalle. L'infezione ha colpito un uomo di 37 anni ricoverato in, riferisce Bloomberg, dopo essere stato attaccato da un branco in un parco di Hong Kong. Le autorità sanitarie locali stanno indagando sul contagio e hanno avvertito la popolazione di non toccare né dare da mangiare alleselvatiche. Il Centro di ...