Grave incidente sull’ex statale 42 a Stezzano | tre feriti e traffico in tilt | grave un ragazzo di 22 anni

(Di venerdì 12 aprile 2024)venerdì mattina intorno alle 6.30strada42 all’altezza di, in provincia di Bergamo. Due ragazzi di 22e un uomo di 55 sono rimastiin un unche ha coinvolto anche un mezzo pesante. Uno dei ventiduenne sarebbe in gravi condizioni. Non è chiara al momento la dinamica dello schianto, ma sul posto sono accorse due ambulanze e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Uno dei due giovani è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Gli altri due uomini coinvolti avrebbero solo lievi contusioni. Per facilitare i soccorsi la circolazione è stata temporaneamente interrotta, causando lunghe code ...