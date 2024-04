Gratta e vince 2 milioni di euro con una giocata da 10

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) La dea bendata bacia ancora una volta Formigine. L’agenzia Agimeg riferisce che un fortunato cliente della Tabaccheria di Piazza della Repubblica 3 ha acquistato une Vinci della serie ‘Super Numerosissimi’, dal costo di 10. Ebbene,ndo il tagliando ha scoperto di aver centrato la vincita massima di 2di. Dalla Tabaccheria attendono l’ufficializzazione della vincita. Non hanno ancora idea di chi possa essere il fortunato. Ma quanto incasserà il vincitore? "La somma – spiegano da Agimeg – che si metterà in tasca il vincitore non sarà quella trovata. Per gli importi superiori ai 500è infatti prevista la cosiddetta ‘tassa sulla fortuna’ che pesa per il 20% sull’importo totale. Il fortunato giocatore incasserà quindi circa 1,6 ...