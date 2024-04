Grande Fratello | Paolo Masella e Letizia Petris prossima coppia di Temptation Island? Parla l’ex gieffina

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 aprile 2024), terza finalista della diciassettesima edizione del, ha svelato se ha mai pensato di poter vincere il reality di Canale 5. “Io non ho mai pensato di poter vincere. Perla e Beatrice sono state sempre quelle più forti in assoluto“, ha ammesso la fotografa in un’intervista rilasciata a Comingsoon. La 24enne di Cesena ha poi aggiunto: Io avrei messoo Giuseppe tra i finalisti, non pensavo minimanente di poter arrivare in finale. Avrei sperato di vincere, ma la vittoria mia piùè stata varcare la porta rossa a settembre.ndo di Perla Vatiero, vincitrice del programma condotto da Alfonso Signorini, l’amica ha detto: Perla è stata la mia spalla. Quando sono entrata nella Casa all’inizio sono stata molto male, avevo tante ...