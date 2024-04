Grande Fratello | Anita Olivieri e il like al veleno contro Giuseppe Garibaldi | “Per tenersi buoni i fan di Beatrice…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilè giunto alla sua conclusione ed i concorrenti sono tornati alle loro vite quotidiane. Mentre alcuni possono godersi la loro routine senza l’attenzione costante dei fan, altri sembrano trovarsi nel mirino delle polemiche. Uno di questi è, il quale si trova al centro di un dibattito su Twitter (o X) riguardo alla sua sincerità nei confronti dei suoi fan. Secondo quanto riportato da un utente su Twitter,starebbe mentendo ai suoi fan per tenerseli. Questa teoria ha trovato sostegno in, che sembra essere in disaccordo con le dichiarazioni di. La storia ha origine dalle affermazioni di, la quale sostiene di ...