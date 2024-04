Grande Fratello | amicizia al capolinea tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi? Il duro gesto social della ragazza

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 12 aprile 2024)in seguito alla finale delè venuta a conoscenza del fatto cheha sostanzialmente smentito le sue parole sull’essersi sentiti o meno per telefono. La fidanzata di Alessio Falsone ci ha tenuto a prendere una posizione sui. E così è sembrata condividere un parere piuttosto negativo di un utente sul bidello calabrese, sintomo che tra i due il rapporto già parzialmente incrinato nelle ultime settimane del reality sembra non essere più come prima. Cosa succederà tra i due ex gieffini? GF 2023:lancia una frecciatina anon sarebbe rimasta contenta dalle parole di ...