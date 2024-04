GPS | classi di concorso ITP | perché il diploma sì e la laurea triennale no? Lettera

(Di venerdì 12 aprile 2024) inviata da Sonia Serra - Per accedere alle GPS per Classe diB-12 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche., è richiesto il titolo didi Istituto tecnico o professionale. L'articolo .

Giorni decisivi per l'aggiornamento delle GPS docenti 2024 /2026: nei prossimi giorni, dopo il nuovo parere del CSPI il Ministero pubblicherà l'ordinanza che darà il via alla procedura di ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS 2024 : tra qualche giorno il Ministero pubblicherà l'ordinanza per la presentazione della domanda per il prossimo biennio. Ecco alcune indicazioni della BOZZA . L'articolo GPS 2024 : ... (orizzontescuola)

Assunzioni docenti di sostegno da I fascia GPS: c’è l’ok della Commissione Bilancio all’emendamento al decreto PNRR - Assunzioni docenti di sostegno da I fascia GPS: presentato emendamento al decreto PNRR Di Nel decreto PNRR 4, in corso di conversione, è stato inserito un emendamento che consente l’assunzione, fino ...informazione

GPS docenti 2024/2026, le 20 scuole e le 150 preferenze devono essere indicate per classe di concorso [VIDEO] - Grande attesa per il via all'aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026, che potrebbe arrivare intorno alla metà di aprile, subito dopo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale.orizzontescuola

Gps 2024/26, inserimenti, punteggi, titoli esteri: tutte le novità in vista della domanda – Rivedi la Diretta - A seguito della riunione del 3 aprile tra il Ministero e i sindacati sono emerse importanti novità per gli aspiranti alla presentazione delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie GPS per il b ...tecnicadellascuola