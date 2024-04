Golf | Tiger Woods da record | al Masters di Augusta supera il taglio per la 24esima volta di fila

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bologna, 12 aprile 2024 – "The Big Cat" non smette di riscrivere ifa la storia ad. Al The, il torneo più importante del, il campione californiano hato ilper ladi. Mai nessuno, prima di lui, era riuscito in questa impresa. Il 15 volte campione Major, con un parziale in 72 (par) su un totale di 145 (73 72, +1) colpi ha staccato il pass per la fase finale dell'evento. Seppur lontano dalle posizioni di vertice, ha raggiunto il suo primo obiettivo grazie alle sue mani d'oro., nel 2023, prima di ritirarsi per infortunio durante il terzo round, ha eguagliato il primato di Gary Player (1959-1982) e Fred ...

