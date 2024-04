«Gloria!» | il debutto alla regia di Margherita Vicario | «Le donne nella musica? Rispondo con questo film» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un collegio femminile in Italia all’alba del 1800, durante l’Ancien Régime, un gruppo di ragazze che sognano una vita fuori da quel collegio riunendosi nottetempo, di nascosto, attorno a un pianoforte, al lume di candela, sfidando una società che permette alledi suonare, ma che percepisce come un oltraggio il fatto che possano comporre.!, uscito nelle sale italiane ma già in gara per l’Orso d’oro a Berlino, rappresenta l’esordiodi, romana classe 1988, attrice (I Cesaroni, To Rome with Love) e cantautrice, tra le più interessanti firme del circuitole indipendente. La sua pellicola non poteva essere più schietta, una precisa metafora della situazione delle...