Gli infedeli | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Gli: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, venerdì 12 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Glidel 2020 diretto da Stefano Mordini con Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valentina Cervi e Marina Foïs. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Una moglie gelosa fa il terzo grado al marito in partenza per le Maldive, convinta di essere appena stata tradita. Una coppia si confronta con il tema del tradimento alternando curiosità e sdegno. Un venditore cerca in una convention l’occasione per una conquista facile, rendendosi ridicolo. Un impiegato passa le serate in un locale porno fingendo di seguire le partite della sua squadra del cuore. Una moglie crede di cogliere in flagrante tradimento il marito, ma lui le spiega di essersi ...