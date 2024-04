Gli Elkann contro i pm | Dovevate indagarci prima Ma il giudice conferma tutto | sequestri legittimi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 12 aprile 2024) La faida tra gli Agnelli in tribunale continua e anche in questa occasione ad avere la meglio è stata Margherita, la mamma di John, Lapo e Ginevra. La difesa dei tre fratelli aveva infatti contestato i tempi e i modi relativi alle indagini a loro carico, ma il- riporta Torinocronaca - ha deciso di blindare l'inchiesta e di fattore il sequestro dei documenti avvenuto in seguito a diverse perquisizioni in varie case e uffici della famiglia. Secondo la difesa, i pm hanno condotto accertamenti senza indagarli formalmente. Se ilavesse sposato quella tesi, tutta una serie di atti sarebbero stati nulli. E l’inchiesta sarebbe praticamente crollata. Ma il gip "non ha ravvisato ritardo" perché l’attività investigativa è stata svolta per capire se l’esposto fosse fondato. Segui su affaritaliani.it