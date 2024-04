Gli attori di Baldur’s Gate 3 vorrebbero riprendere ancora i loro ruoli

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 12 aprile 2024) Larian Studios ha confermato, con dispiacere dei fan, che non ci saranno nuovi videogiochi ispirati a Dungeons & Dragons dopo3, con i diritti del franchise che passeranno a qualche altro sviluppatore. Nessuna speranza neanche sul versante dei DLC, con il supporto al GOTY 2023 che si limiterà a ottimizzazioni e piccoli interventi. Il cast dicoinvolti nella produzione del videogioco, però, deve aver apprezzato ampiamente la collaborazione con gli sviluppatori. Neil Newbon e Amelia Tyler, in particolare, hanno dichiarato cheun ruolo in altri giochi basati su Dungeons & Dragons, o magari in un sequel al film L’onore dei Ladri. Come riporta IGN, l’attore che ha prestato la sua interpretazione al personaggio di Astarion sente di avere ...