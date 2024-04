Giuseppe Garibaldi mente ai fan per non farli arrabbiare? L’affondo di Anita Olivieri

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Grande Fratello è finito da un po’ e i gieffini sono ormai tutti tornati alle loro vite pre-reality e per loro (s)fortuna possono ancora andare da Zara senza creare file di fan o bloccare il negozio. A tal proposito, per tenersi buoni i suoi fan, starebbendo. Questa almeno è la teoria di un utente su Twitter che avrebbe trovato l’approvazione di. La storia è riassumibile così:sostiene di essere in contatto cone di aver già organizzato un’ipotetica reunion in Calabria.ha detto invece di non averla più sentita dopo il reality. Chi dei due? Quando su Twitter qualcuno ha accusato lui di essere un bugiardo e di aver rinnegato il contatto con...

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi , fine di un’ amicizia ? I due ex concorrenti del Grande Fratello sembra si siano allontanati dopo la fine del reality e una mossa social di Giuseppe confermerebbe ... (metropolitanmagazine)

L'ex concorrente del Grande Fratello , Anita Olivieri , ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con Giuseppe Garibaldi , ma il gieffino l'ha sbugiardata e ha smentito tutto! (comingsoon)

Anita Olivieri in un video ha affermato di essere rimasta in contatto con diversi inquilini del Grande Fratello , anche Giuseppe Garibaldi , con cui si starebbe mettendo d’accordo per vedersi in ... (anticipazionitv)

Parma: presentato il programma della Festa di Liberazione. In piazza Garibaldi, alle 21, il concerto di Dargen D’Amico - Parma, per il 79° anniversario della Liberazione promuoverà, come da tradizione, un ricco programma di iniziative gratuite, aperte a tutta la cittadinanza, promosse dal Comune di Parma insieme alla Pr ...gazzettadiparma

Giocattoli e 5 smart tv per i piccoli pazienti della Chirurgia pediatrica del Garibaldi-Nesima - Sono stati donati dall'associazione “I sorrisi degli Ultimi”, che da anni è impegnata su tutto il territorio nazionale a supportare varie cause sociali e comunitarie ...lasicilia

Grande Fratello, lite tremenda tra Beatrice Luzzi e Garibaldi: “Preso in giro per una seconda volta” - I due ex gieffini sarebbero di nuovo ai ferri corti. Dopo la chiusura (secca) dell'attrice, oggi arrivano rumors su un possibile litigio serio. Ecco i dettagli.libero