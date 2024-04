Giugliano | inaugurata nuova sede PD Prossimo congresso | Dinacci | “Verso soluzione condivisa”

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) E’ stataladel partito democratico di. Alla presenza del commissarioe di esponenti locali e non dei democratici la comunità si è ritrovata. Dalla vittoria alle elezioni del 2020 il partito ha ricevuto numerose critiche in quanto non ha avuto il ruolo di traino dell’amministrazione e non si registrano L'articolo Teleclubitalia.