Con l'arrivo della primavera, torna il periodo delle Gite scolastiche , un momento tanto atteso dagli studenti per scoprire nuovi posti e stringere legami con i compagni. Ma quest'anno, per uno ... (orizzontescuola)

La gita scolastica costa troppo, l’idea del preside: “Sì alle assenze di gruppo per un viaggio fai da te”. Genitori e studenti dubbiosi - L’anno scolastico in un istituto scolastico in provincia di Treviso si sta rivelando un incubo per quanto riguarda l’organizzazione dei viaggi d’istruzione. Tra burocrazia infinita, prezzi alle stelle ...orizzontescuola

Gite scolastiche troppo care, la provocazione del preside: «Sì alle assenze di gruppo per un viaggio fai da te». E gli studenti si preparano - MONTEBELLUNA (TREVISO) – Per i costi alle stelle salta prima il viaggio d'istruzione a Barcellona e poi quello a Roma. Il preside propone "l'assenza di gruppo" con ...ilmessaggero

Il “forte spostamento d’aria” - Nella tragica esplosione della centrale idroelettrica di Suviana, l’unica tragedia evitata è stata quella che ha riguardato tre classi ...ilriformista