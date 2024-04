Giro d’Abruzzo 2024 | quarta tappa Montorio al Vomano – L’Aquila oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Lae ultimadel, venerdì 12 aprile, si chiude la quattro giorni di ciclismo in Abruzzo con i 169 km daalfino a. Non ci saranno particolari difficoltà a livello altimetrico, le ultime due salite saranno più impegnative (Acquasanta con pendenza massima del 9% econ pendenza massima dell’11%). La partenza dellaè in programma alle 10.50, l’arrivo è previsto per le 15.30-15.50. Lasarà trasmessa int vin chiaro da Eurosport 1 e da RaiSport HD, dalle 13.50 fino all’arrivo. Per quanto riguarda lo, sempre dalle 13.50, la ...