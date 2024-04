Giro d’Abruzzo 2024 | la classifica generale aggiornata tappa dopo tappa

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ladel, la corsa di quattro giorni organizzata da RCS, che ritorna in calendariodiciassette anni con grande attesa visti i tanti big al via per le strade abruzzesi con salite, paesaggi splendide e tanto spettacolo atteso. Di seguito ecco la graduatoria completa e sempredei primi dieci della. CLASSIFICHEMaglia azzurra Alexey LUTSENKO ASTANA QAZAQSTAN TEAM 16:13:20 Pavel SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES +31? George BENNETT ISRAEL – PREMIER TECH +34? Adam YATES UAE TEAM EMIRATES ...

Pavel Sivakov vince la quarta tappa del Giro d’Abruzzo 2024 , la frazione di 173 km con partenza da Pratola Peligna e arrivo a Prati di Tivo. Vittoria numero 23 in stagione per la UAE Emirates, la ... (sportface)

Giro d’Abruzzo 2024: a Pavel Sivakov l’ultima tappa, Alexey Lutsenko trionfa nella classifica generale - L'UAE Emirates trova il secondo successo parziale al Giro d'Abruzzo 2024, ma non riesce a conquistare la classifica generale ed è uno scalpo importante, visto che la squadra emiratina partiva nettamen ...oasport

Giro D'Abruzzo. IL TRENTINO ALESSIO MAGAGNOTTI E' IL PRIMO LEADER. VIDEO - Il talento trentino Alessio Magagnotti, 17 anni, ha vinto la prima tappa del Giro d'Abruzzo della categoria juniores che oggi è scattato da Cepagatti. Il corridore di Avio, della Autozai Contri, allo ...tuttobiciweb