(Di venerdì 12 aprile 2024) L’UAE Emirates trova il secondo successo parziale al, ma non riesce a conquistare laed è uno scalpo importante, visto che la squadra emiratina partiva nettamente con i favori del pronostico.frazione conclusiva, con partenza da Montorio al Vomano ed arrivo a L’Aquila are è, ma ad aggiudicarsi il successo finale è il kazako. Scoppiettante laconclusiva con l’ascesa di Castel del Monte che si è rivelata ovviamente decisiva. Gran ritmo dell’Astana Qazaqstan Team per il proprio capitano, in cima al GPM sono riusciti ad evadere il già citato, proprio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Davanti c’è Bennett , seconda piazza per Sivakov e chiude Lutsenko . Ultime curve prima del traguardo. 15.00 ULTIMO CHILOMETRO! 14.59 La strada negli ... (oasport)

Pavel Sivakov vince la quarta tappa del Giro d’Abruzzo 2024 , la frazione di 173 km con partenza da Pratola Peligna e arrivo a Prati di Tivo. Vittoria numero 23 in stagione per la UAE Emirates, la ... (sportface)

Giro d’Abruzzo 2024: a Pavel Sivakov l’ultima tappa, Alexey Lutsenko trionfa nella classifica generale - L'UAE Emirates trova il secondo successo parziale al Giro d'Abruzzo 2024, ma non riesce a conquistare la classifica generale ed è uno scalpo importante, visto che la squadra emiratina partiva nettamen ...oasport

Condanna di 24 anni: uccise a coltellate la ex fidanzata. - You are viewing content tagged with 'CONDANNA DI 24 ANNI: UCCISE A COLTELLATE LA EX FIDANZATA' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...giornaledimontesilvano

Giro D'Abruzzo. IL TRENTINO ALESSIO MAGAGNOTTI E' IL PRIMO LEADER. VIDEO - Il talento trentino Alessio Magagnotti, 17 anni, ha vinto la prima tappa del Giro d'Abruzzo della categoria juniores che oggi è scattato da Cepagatti. Il corridore di Avio, della Autozai Contri, allo ...tuttobiciweb