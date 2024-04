Giovanissima | determinata e consapevole | chi è la pizzaiola bergamasca che ha sbancato al Campionato mondiale della pizza

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 aprile 2024) Giulia Vicini ha vent’anni e, insieme alla socia Giulia Zanni, gestisce con visione e competenza la pizzeria Giulydi Castelli Calepio (Quintano, viaConciliazione, 48) nella. È figlia d’arte: suo padre Marco ha avviato l’insegna nel 2012, sempre lui, negli anni, ha insegnato il mestiere alla figlia e a Giulia Zanni. Studi di chimica, insieme alla professione di, approfondisce il discorso agricolo da vicino, lavorando in prima persona in aziende bio. La sua è una vittoria conquistata con tenacia: nell’edizione 2023 si era già piazzata al terzo posto nella categoriaClassica e si era aggiudicata il Premio "del Cambiamento per la Sostenibilità" (in collaborazione con 5 Stagioni di Agugiaro & Figna), introdotto per la prima ...