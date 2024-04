Giornata Nazionale del Made in Italy Paolo Capone | Leader UGL | “Prioritario tutelare filiere strategiche del Paese per rilanciare crescita e occupazione”

(Di venerdì 12 aprile 2024) “L’UGL condivide e apprezza la volontà del Governo di istituire, il 15 aprile, ladeline intende proporre all’esecutivo tre misure dirette ai settori e leper il rilancio dellae dell’nel nostro. In analogia con

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia : La pasta made in Italy conquista anche lo spazio dopo aver sbancato i mercati mondiali con il balzo dell’export della pasta pugliese in ... (noinotizie)

“L’UGL condivide e apprezza la volontà del Governo di istituire, il 15 aprile, la Giornata Nazionale del Made in Italy e intende proporre all’esecutivo tre misure dirette a tutelare i settori e le ... (ilgiornaleditalia)

Sarà il Museo della Moda di Napoli, con i suoi splendidi spazi espositivi all’interno del complesso monumentale della Fondazione Mondragone, in piazzetta Mondragone 18 – da alcuni anni fucina di ... (ildenaro)

Bambin Gesù, doppio trapianto di fegato e rene per due gemelli di 16 anni - Alla vigilia della Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti, che si celebra domani, 14 aprile, la loro storia vuole essere un incoraggiamento per tutte le famiglie che attraversano ...tuttoperlei

La Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti: numeri record e sfide future - Giornata Nazionale donazione organi: record e sfide future. Dati positivi, ma lista d'attesa ancora lunga. Importanza del consenso al prelievo.gardanotizie

Made in Italy, da Federmoda un vademecum contro i falsi - E' quello messo a punto da Federmoda di Confcommercio in concomitanza con la prima Giornata Nazionale del Made in Italy che si celebrerà lunedi prossimo. L'intento di Federazione Moda ...ansa