Giornalisti in protesta | “Rai megafono del Governo” La replica su Amadeus

(Di venerdì 12 aprile 2024) Idella Rai hanno deciso di far sentire la loro voce e di rappresentare all’affezionato pubblico che li segue le loro convinzioni sulla situazione che stanno vivendo. Attraverso l’Usigrai, sindacato deidella rete pubblica, i protagonisti dell’informazione della rete televisiva hanno lanciato un avvertimento sui cambiamenti in atto dopo l’ultima decisione della Commissione di Vigilanza della Rai. Il sindacato deidella rete pubblica è entrato anche nel merito della questione che riguarda il trasferimento dia Discovery, che è uno degli argomenti più chiacchierati del momento.Rai, lacontro le nuove regole sulla par condicio Negli ultimi giorni, un cambiamento deciso dalla Commissione di Vigilanza della Rai nelle regole ...

